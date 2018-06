La regenza grischuna vul parter si pli cler las incumbensas polizialas en il chantun. Perquai duai la lescha vertenta vegnir midada: La polizia communala na duai però betg survegnir incumbensas supplementaras. Ella duai dentant vinavant esser autorisada da procurar quietezza, urden e segirezza.

Ultra da quai duai vegnir stgaffida ina basa legala che regla tgi che surpiglia ils custs tgi dat, schi la polizia chantunala surpiglias las incumbensas da la polizia communala.

Surveglianza tras tut ils organs publics

Er tar il reglament da la surveglianza da persunas en il spazi public ed accessibel al public duai dar midadas: Davent dad uss na duai mo la polizia chantunala, mabain tut quels che lavuran tar in post ch'adamplescha incumbensas publicas survegliar persunas a moda visibla – premess ch'il basegn è avant maun.

Er tar la polizia chantunala duai en quest punct dar ina midada: la regenza vul stgaffir la basa legala per equipar la polizia cun apparats mobils che pon registrar e transmetter tun e maletg. Tals meds mobils duai la polizia chantunala pudair duvrar durant in'acziun per l'ina per procurar infurmaziuns e per l'autra per survegliar lieus generalmain accessibels.

Emprender dal passà

La finala duain er l'experientscha esser ina basa per la revisiun da la lescha da polizia. Quai cunzunt quai che pertutga: la protecziun da datas, las mesiras secretas preventivas da la polizia, l'obligaziun d'annunzia en cas d'expulsiuns per consequenza da violenza a chasa sco er la procedura chantunala da multas disciplinaras.

La regenza grischuna ha deliberà la missiva tar la revisiun parziala da la lescha da polizia per mauns dal cussegl grond.

