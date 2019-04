...en cumparaziun cun ils ultims onns in dals megliers resultats.

Minus da pernottaziuns per l'hotelleria Grischuna, dentant...

Pernottaziuns en Grischun: Cliccar sin ils onns per activar e deactivar las lingias per cumparegliar las pernottaziuns da differents onns. Cifras da l'Uffizi federal da statistica (2005-2019)

L'hotellaria grischuna ha nudà il favrer 739'998 pernottaziuns. Tenor l'uffizi federal per statistica è quai in minus da 2,8% visavi il favrer 2018. Cun quai è la reducziun da las pernottaziuns en Grischun levet sur la media svizra, nua ch'ins ha nudà in minus da 2,7% sin 3,11 milliuns.

Las cifras svizras èn dentant tuttina las meglras dapi il 2015. Il resultat è era da relativar pertge ch'el vegn cumpareglià cun il 2018 nua ch'ils hotels svizzers avevan realisà in nov record da pernottaziuns.

Regress tar giasts svizzers ed esters

Vis sin ils emprims dus mais dal 2019 è il dumber da las pernottaziuns sa reducì per 2,1% sin 5,94 milliuns. Il regress è d'attribuir tant als giasts svizzers sco era esters. Il dumber da giasts svizzers è sa reducì per 2,3% sin 2,99 milliuns. Il dumber da turists da l'exteriur per 1,9% sin 2,95%.

