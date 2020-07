La Banca Chantunala Grischuna ha fatg l’emprima mesadad da l’onn 2020, in gudogn da passa 95 milliuns francs. Cumpareglià cun la medema perioda da l’onn passà è quai in minus da passa 5%. En vista a la crisa da corona ed a las turbulenzas a las bursas saja quest resultat tuttina meglier ch’anc spetgà la primavaira, scriva la banca. Anc avant trais mais saja in tal resultat betg stà da spetgar.

Il volumen dals affars da la Banca Chantunala Grischuna en l’emprim semester munta a totalmain 57 milliardas francs. Il volumen d’ipotecas è s’augmentà per 1,6% sin 17,6 milliardas francs.

Lev optimissem

Per l’entir onn da fatschenta curregia la banca ensi sias prognosas. Da nov quinta ella cun in gudogn da 170 milliuns francs. Raschuns èn tenor la Banca Chantunala Grischuna ils martgads d’aczias ch’en sa revegnids – e l’absenza da signals ch’ils ristgs da sperditas èn pli gronds.