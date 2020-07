Las palids èn in spazi da viver ch'è atgnamain adina bletsch. Las plantas ed ils animals che vivan là èn sa spezialisads da viver «cun pes bletschs». Cun quai ch'ina gronda part da las palids èn vegnidas destruidas, èn las sorts per part ferm pericilitadas.

Palids: In lieu special per animals e plantas spezialisadas

Las palids èn in lieu per sorts protegidas. Quai manegia er la manadra da projects per natira e cuntrada dal Parc Ela, Regula Ott. En las palids datti per exempel relativ paucas substanzas nutritivas. Vinavant è il fund fitg asch. Per surviver là ston ins esser adattà bain.

En palids chattan ins vinavant blers insects, sco per exempel il salip da palì u differentas sorts libellas. Ina planta ch'ins vesa savens en las palids è la minalva. Palids bassas èn per il solit bunamain cuvertas cun questas plantas.

Legenda: Minalva (Wollgras), fotografà sin l'Alp Flix. RTR, Flurin Clalüna

Vinavant datti er duas sorts plantas che maglian charn: la drosera cun feglia radunda e la grassetta. Ellas sa nutrischan dad insects, per uschia cumpensar las relativ paucas substanzas nutritivas en l'aua.

Dus tschientaners desastrus

Ils ultims 200 onns èn bunamain 90% da tut las palids vegnidas destruidas. Quai tenor cifras da l'Uffizi federal da natira. Surtut en il 20avel tschientaner han ins tratg ora l'aua da las palids, per duvrar la surfatscha sco pastgira u sco terren cultivà. Vinavant han ins nizzegià la turba (Torf) da las palids per far fieu.

Perquai ch'ins ha destruì adina dapli palids, èn las plantas ed ils animals che vivan là periclitads. Els èn spezialisads fermamain sin la vita en las palids e na survivan betg usche facil en auters abitadis.

1987: Palids vegnan protegidas

L'onn 1987 ha la populaziun svizra dentant decidì da proteger las palids. Cun 57,8% Gea han las Svizras ed ils Svizzers acceptà l'iniziativa da Rothenthurm, ch'ha mess sut protecziun las palids. En la Constituziun federala datti dapi lura in paragraf che protegia palids e cuntradas da palì «da bellezza speziala e da muntada naziunala [...]».

Ord l'archiv: