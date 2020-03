Gievgia è mort l'anteriur cusseglier guvernativ Bernardo Lard. El ha gì 83 onns ed è stà en uffizi dal 1979 fin il 1986. Lardi è stà al timun dal departament da giustia e polizia. Sez era el giurist ed anc adina parzialmain activ.

Mort è Bernardo Lardi en consequenza d'ina infecziun cun il coronavirus. Sco ultim è el vegnì tractà en l'Ospital chantunal a Cuira.

Naschì a Le Prese

Naschì è Bernardo Lardi il 1936 a Le Prese en il Puschlav. Quai sco emprim d'ina gronda famiglia che ha pers il 1954 il bab. Suenter ch'el aveva fatg la maturitad a la Scola chantunala dad Altdorf (Uri), il 1957, ha el sco emprim sustegnì la famiglia, fertant che ses schumellin ha fatg in studi. Lardi è suenter s'inscrit a l'Universitad da Turitg per far il studi da giurisprudenza. Là ha el era doctorà. Dal 1966 fin il 1971 è el lura stà inquisitur tar la procura publica da Samedan. El ha lura er acquistà la patenta grischuna d'advocat e notar ed ha avert in'advocatura a Samedan e Poschiavo.

Cusseglier guvernativ

El è stà activ en la Partida cristiandemocratica ed è lura era daventà president da Poschiavo dal 1972 fin il 1976. Suenter ch'el è vegnì elegì il 1979 en il il cussegl guvernativ dal Grischun, è el vegnì a star a Cuira cun sia famiglia. Er a Cuira ha el lavurà vinavant sco advocat.

Ils confamigliars desistan da far ina ceremonia da commemoraziun, pervi da las circumstanzas dadas. l'urna vegn sepulida en in circul stretg da la famiglia a Le Prese. Cura n'è anc betg enconuschent.