«Memento mori». «Dance Me to the End of Love». Cura che nus essan sparids. Quai èn pleds clav da las duas novas exposiziuns dal Museum d'art dal Grischun. L'ina è ina nova inscenaziun dal saut dals morts. Quai cun maletgs, videos, sculpturas sco era differents objects. Ma era l'inscenaziun classica dal saut dals morts survegn ina plazza en l'exposiziun che consista dad ovras da differents artists enconuschents sco Jean Tinguely, Andy Warhol, Gustav Klimt u Sophie Taeuber-Arp.

L'autra exposiziun sa chatta in pèr auzadas pli ensi en l'uschenumnà «labor» dal museum. Là vegnan mussads in suenter l'auter quatter differents films da 15-50 minutas. Quels films d'artists internaziunals mussan mintgamai in'interpretaziun d'in mund futur, nua che las generaziuns da quel temp han da viver cun las consequenzas da noss agir dad oz.

Las tematicas pon esser magari pesantas. Ellas na duajan dentant betg esser moralisantas mabain animar da sa far ses agens patratgs areguard la fin da la vita – ed er co quella fa part da la vita.