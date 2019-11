Il museum da Kirchner a Tavau expona ils cudeschs da skizzas da l'artist Ernst Ludwig Kirchner. En cumparaziun cun ils maletgs da Kirchner èn ses cudeschs da skizzas pli pauc enconuschents. Quai malgrà la gronda impurtanza da lezs per sias ovras. Per il pli sa tracti da cudeschs da tscharada da format pitschen. Pagina per pagina da quels empleniva l'artist cun rispli, colurs da laina, crida, tusch, colurs d'aquarel u stritgs da cotgla.

Il designar da mintgadi era per Kirchner da grond'impurtanza per sia lavur artistica. En ils cudeschs fixava el tut quai che crudava en egl ad el. Fin uss han ils spezialists pudì identifitgar passa 600 avis dals cudeschets sin autras ovras da Kirchner. L'exposiziun actuala vul uschia mussar la muntada da las skizzas en l'ovra cumpletta da Kirchner.

L'exposiziun sut il titel «Dal rispli al hologram» dura dals 24 da november fin ils 19 d'avrigl.

