Ils chantuns da la Svizra orientala na vulan betg sustegnair il center naziunal da sport d'enviern a Lai. Nagin dals 7 chantuns dumandads ed er betg il Principadi da Liechtenstein vulan sa participar finanzialmain ad in tal center, uschia il cusseglier guvernativ responsabel Martin Jäger durant l'ura da dumondas. Perquai dettia quai uss be la pussaivladad ch'il chantun realisescha persul uschia in center da sport d'enviern u ensemen cun privats e vischnancas.

Sclerir dumondas cuzza

I valia ussa er da sclerir cun la Confederaziun co ella stat tar in tal center a Lai. I giaja per grondas investiziuns e perquai stoppia il chantun sclerir, sche la Confederaziun restituiss lura tut tenor in tant da quellas. Sper quai giaja er per la dumonda, co il manaschi vegniss lura organisà. Tenor Martin Jäger saja da quintar ch'i giaja anc in temp fin che tut las dumondas èn scleridas. Il 2016 aveva la regenza prendì encunter in'incumbensa dal Cussegl grond da cuntinuar cun la planisaziun d'in tal center a Lai, malgrà che la Confederaziun aveva sistì la planisaziun da sia vart.

Las reacziuns

RR novitads 12:00