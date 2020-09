Autur: SO / Corina Luck

L’auter onn na datti definitivamain nagin WEF a Tavau. Quai demussa ina brev, ch’il fundatur dal WEF, Klaus Schwab, ha adressà a la hotellaria regiunala. Tenor quella tschertgian ils organisaturs in lieu alternativ per manar tras il Forum mundial d’economia la stad che vegn. Dapli detagls uffizials na dettia anc betg, rapporta la gasetta «Südostschweiz».

Regenza metta en dumonda che segirtad saja motiv principal

Sch'ins sappia nà dal chantun betg garantir la segirtad durant quest temp na sappian ins betg dir. Marcus Caduff, il minister d'economia di ch'ins stoppia l'emprim evaluar tge occurenzas ch'hajan er lieu lura. El metta en dumonda che la segirtad saja stada il motiv principal d'ir cun il WEF en in auter lieu. La regenza saja dentand vegnida infurmada ch'ils organisaturs evalueschian in nov lieu per il 2021. A pli lunga vista hajan els dentant survegnì signals positivs ch'il forum mundial d'economia turnia en il Grischun.

Lieu alternativ per il WEF

La fin d'avust ha il Forum mundial d’economia WEF orientà ch'il WEF 2021 a Tavau na vegn betg ad avair lieu. Motiv per questa decisiun è la pandemia dal coronavirus. L'occurrenza è vegnida spustada dal schaner sin la stad. A Tavau han ins uschia anc gì in zichel speranza ch'il WEF vegn tuttina manà atras sco adina en il Partenz. Sco i vesa ora, n'è quai uss tuttina betg il cas.

Ord l'archiv