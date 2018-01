Tranter la Somedia e la Basler Zeitung na datti nagina collavuraziun. Sco er ils davos 150 onns vegnia la Somedia vinavant a far l'entira gasetta sezza, uschia l'editur da la Somedia Hanspeter Lebrument. Anc l'october aveva el dentant ditg che las contractivas sajan gia fitg avanzadas e ch'i vegnia a dar ina collavuraziun sch'il resultat da las contractivas correspundia ad omaduas redacziuns.

Nus avain discurrì cun la BaZ, ma nus avain er discurrì cun il Tagesanzeiger e cun las AZ Medien.

Davart la raschun per il naufragi da las contractivas manegia Hanspeter Lebrument, che quai na rendia betg suenter la reacziuns ch'i ha dà sin ils plans da collavurar. Da differentas varts aveva quai dà critica.

Appel da betg collavurar

La partida socialdemocratica dal Grischun aveva schizunt fatg il november in appel a la Somedia da betg ir en la collavuraziun. Ils auturs da l'appel temevan ina collavuraziun cun la Basler Zeitung perquai ch'ella tutga per in terz a l'anteriur cusseglier federal da la PPS Christoph Blocher. Tenor l'appel possia il schurnalissem independent esser periclità tras pussanzas economicas.

Suenter che las reacziuns èn vegnidas, avain nus ditg che quai na rendia betg.

In ulteriur problem tar las contractivas saja er ch'i dovra dapli temp per vesair tge ch'ins vuless far, uschia Hanspeter Lebrument. E perquai haja ins ditg ch'ins veglia sco emprim guardar persul.

