Nagina fin cun l’aura turbulenta suenter il stemprà «Burglind»

Suenter ch’il stemprà «Burglind» ha fatg donns en grondas parts da la Svizra ed en parts dal Grischun n’èsi anc betg a fin cun l’aura turbulenta. Surtut en las muntognas pli autas èsi il mument da quintar cun grond privel da lavinas.

Il vent è il mument betg in grond tema pli, sulet sin las muntognas poi anc suflar era il suentermezdi. Persuenter vegnia la plievgia a fatschentar tuts e quai era anc la notg che vegn, ha ditg Luzian Schmassmann da SRF Meteo sin dumonda da RTR. In dals problems saja quai la plievgia vegnia en la naiv e fetschia uschia luar ella, che anc dapli aua vegn en ils flums. Quant gronds ch’il privel per inundaziuns è alura per propi dependia fitg dal cunfin da naiv, pli engiu che quai naiva e pli pitschens ch’il privel è, uschia Schmassmann.

Dapli naiv munta dentant in pli aut privel da lavinas

Il privel da lavinas è dentant gia uss en la pli gronda part dal chantun sin il stgalim quatter, quai che munta in grond privel da lavinas. Surtut la Surselva saja quai pertutgada ha ditg Gian Darms l’expert dal Institut da naiv e lavinas a Tavau sin dumonda da RTR. Pli lunsch en il sid e pli pigns ch’il privel da lavinas vegn. Tenor Darms vegn l’aura a sa quietar fin damaun uschia ch’il privel da lavinas sa sminueschia probabel. Ma ir giud pista cun skis na recumondia el tuttina betg dad ir. Ma sin la fin d’emna sa mida la situaziun pervia dal favugn, uschia Schmassmann da SRF Meteo.

Quanta naiv che vegn e nua la blera na pon experts betg dir

Tenor il meteorolog da SRF Meteo Luzian Schmassmann na possian ins betg dir nua che la blera naiv vegnia a vegnir ed er betg quanta naiv. La situaziun saja il mument da observar, era pervi dal favugn che cumenzia la fin d’emna.

RR actualitad 12:00