Tge che capita davos ils mirs dal Stadtpark n'è nagin secret. Savens, surtut vers suentermezdi e saira s’inscuntran là differentas persunas che vivan al ur da la societad per passentar lur temp, baiver u consumar drogas. Tenor Patrik Degiacomi, cusseglier da citad da Cuira, saja la situaziun en la chapitala però vegnida pli critica. Ins vesa bleras squittas, ed uffants stoppian sin il viadi a scola passar a lieus nua ch'i vegn consumà. Er Gian Reto Blumenthal, ch'era pli baud part da quella scena conferma in svilup negativ en la scena da drogas a Cuira.

In problem enconuschent

La situaziun è enconuschenta a la citad ch'emprova gia dapi ditg da cumbatter ils problems. Dapi passa 20 onns dettia in post da distribuziun per opiats e dapi 26 onns exista la societad d’Agid per surviver cun sias differentas spiertas.

Ina nova purschida ha quella lantschà ensemen cun la citad il matg 2020: Quatter «streetworkers», duas dunnas e dus umens fan en quest project da pilot turas regularas als lieus critics per tschertgar il dialog cun consumentas e consuments. Uschia duai tenor Carlo Schneiter da l'Agid per surviver vegnir bajegià si fidanza per ch'ins possia tschertgar ensemen soluziuns.

Che quella spierta na tanscha betg per schliar il problem san Degiacomi e Schneiter. I fetschia senn d'avair a Cuira in uschenumnà local da consumar ed in post da cussegliaziun nua che dependentas e dependents possian consumar e laschar testar lur drogas en ruaus.

Las conclusiuns dal project da pilot mussan ch'in local da consumar è necessari a Cuira.

Er il post da coordinaziun da dependenza Infodrog vegn suenter ina retschertga da basegn a la medema conclusiun. Ina tala nova purschida possia calmar la situaziun critica en la chapitala.

In concept che funcziuna er en diesch autras citads svizras custa en Svizra tenor Infrodrog 60 milliuns francs l'onn – possia dentant gidar a spargnar 400 milliuns francs custs consecutivs.

La balla è tar il chantun

Tenor lescha è il chantun responsabel sch'i va per dumondas da dependenza e toxicomania. Quel agescha tenor la citad dentant memia plaun.

Susanna Gadient da l'Uffizi social dal chantun, renconuscha ils basegns da las persunas pertutgadas. Ma ella agiunta ch'il chantun haja, cura ch'el aveva fatg la lescha, decis ch'i n'era da quest temp betg necessari d'avair in local da consumar.

Sco consequenza stoppia pervi da quai er il chantun decider davart in budget per ina nova purschida.

Per cas ch'il chantun decidiss il december 2021 a favur d’ina stanza da consimar, ha la citad da Cuira gia empermess sustegn finanzial da 100'000 francs.