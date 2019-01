Tranter Tavau e Claustra stagnescha il traffic ferm.

Il pass dal Flüela resta serrà per il rest da l'enviern.

Da Glion a Rehanau, da Cuira a Lai e sur ils pass Güglia, Wolfgang vala in obligatori da chadainas.

Per transportar l'auto tras il Vereina èsi da quintar cun in temp da spetga da radund 30 minutas a Sagliains.

E tenor ils meteorologs naivi vinavant: Ins quinta cun fin 50 centimeters naiv nova en il Grischun dal nord. Il privel da lavinas è sin stgalim 4, quai surtut en il Grischun dal nord – en il Grischun central e perlung da l'En en l'Engiadina regia privel considerabel. En il sid è il privel da lavinas moderà.

Il privel da lavinas è creschì sin stgalim 4: Grond

Caos da naiv er sur cunfins svizzers

En pliras parts da l'Europa chaschuna la naiv per disturbis. A l'eroport da Minca han nevaglias chaschunà retards. Tscherts sgols sajan vegnids stritgads, ha communitgà il gestiunari da l'eroport. Er en Grezia procuran navaglias per in caos da traffic. Là sajan plirs sgols vegnids stritgads a l'eroport da Thessaloniki. La situaziun sin las vias tranter Thessaloniki ed Athen saja per part precara, uschia las autoritads grecas.

Legenda: A la promenada da Thessaloniki en Grezia (foto dals 4 da schaner 2019). Reuters

