Damai ch'il Grischun sco chantun da muntogna saja pertutgà particularmain da privels da la natira e da la midada dal clima veglia Zogg s'engaschar primarmain per la protecziun dal clima, per ina natira intacta e per furmas economicas persistentas.

L'inschigner d'ambient lavura dasperas anc sco ortulan independent, guarda da ses uffants ed è uffizier da pumpiers. Creschì si è el a Panaduz, uss viva el a Scharns.

L'atun proxim vul la partida Verda cumbatter cun ina glista per il cussegl naziunal. Sin la glista duai avair almain duas dunnas ed in commember da la partida verda giuvna ch'è vegnida fundada il schaner.

