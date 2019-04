Nicolas Zogg sa retira per la fin d'avrigl suenter ch'el è stà be trais mais a la testa da la partida. Ses nov patrun da lavur vesia en l'engaschi politic in conflict d'interess evident, hai num en la communicaziun. Plinavant veglia el sa deditgar pli fitg a ses uffants. Zogg resta però vinavant commember da la partida, dentant betg pli en l'emprima retscha.

Nicolas Zogg era vegnì elegì il schaner 2019 sco president dals Verds grischuns.

Parolas da votaziun

La suprastanza da la partida Verda ha era decidì las parolas da votaziun. Per las votaziuns dals 19 da matg propona la partida Verda ...

... da refusar la refurma fiscala e la finanziaziun da l'AVS.

... dad acceptar il midament da la lescha d'armas.

Per l'iniziativa che vul abolir la chatscha speziala na dat la partida Verda nagina parola.

