La Tessanda Val Müstair e l'exposiziun Guarda (l'anteriura Gehla) èn sper dus ulteriurs projects nominadas per l'award da l'associaziun svizra per il management dal lieu SVSM.

La Tessanda, il link avra en ina nova fanestra è nominada tenor communicaziun da l'SVSM per la curascha da sa posiziunar da nov il 2017 suenter che las svieutas èn sa reducidas ils ultims onns. Il nov cussegl da fundaziun ha incumbensà in'agentura da reclama da far in concept cumplessiv per salvar la tessanda sco era la pli pitschna scola professiunala da la Svizra.

La finamira da la nova exposiziun «Guarda!, il link avra en ina nova fanestra» èsi da resplender il chantun Grischun e da contribuir activamain al svilup e la promoziun da la schientscha per la regiunalitad, scriva l'SVSM davart la nominaziun da l'exposiziun che remplazza l'anteriura Gehla.

SVSM Awards Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Dapi il 2007 surdat l'Associaziun Svizra per il management dal lieu, il link avra en ina nova fanestra ils awards per projects innovativs en las spartas svilup dal lieu, marketing dal lieu e promoziun d'economia. Ils awards èn per projects pitschens e gronds, da local fin a naziunal. Ils awards èn sut il patrunadi dal SECO, il secretariat da stadi per l'economia sco er da l'associaziun svizra da las vischnancas.

Sper la Tessanda Val Müstair e la Guarda! èn quest onn era nominads ils projects «Drakologie Seetal, il link avra en ina nova fanestra» ed il project d'in quatier senza traffic a Rotkreuz, sin l'areal Suurstoffi., il link avra en ina nova fanestra

La fin d'avust preschentan ils nominads lur projects a la giuria. La surdada da l'award è previsa ils 29 da settember a Schötz, en il chantun Lucerna.

