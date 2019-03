La lescha davart l'egualitad da persunas cun impediments pretenda che dischavantatgs per talas persunas vegnan evitads, reducids u eliminads. En Grischun èn las vischnancas responsablas per las fermadas da bus e postas. Quellas duain vegnir adattadas fin l'onn 2023. Perquai porscha il chantun maun.

Il chantun Grischun gida las vischnancas da concepir las fermadas da bus, tenor ils basegns da persunas cun impediments. Quai ha communitgà la regenza. Las fermadas ston vegnir concepidas uschia che persunas cun impediments pon duvrar persul il traffic public.

Lescha davart l'egualitad da persunas cun impediment Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La lescha federala davart l'egualitad da persunas cun impediment pretenda che dischavantatgs per talas persunas vegnan evitads, reducids u eliminads. Ina fermada da bus è tenor ils basegns da persunas cun impediments, sche uschè ina persuna po duvrar quella persula, senza duvrar agid. Tenor la lescha ston bajetgs existents vegnir adattads a la lescha fin ils 31 da december 2023.

Sustegn da lavur e quintar

En il chantun Grischun èn las vischnancas responsablas per la construcziun e l'adattaziun da las fermadas. Cunquai che plirs uffizis chantunals èn involvids sustegn il chantun l’entira procedura. Il departament chantunal da construcziun, traffic e guaud ha laschà elavurar in agid per lavurar e quintar. Quest agid duai sustegnair las vischnancas d'elavurar tge fermadas che ston vegnir adattadas e co ellas duain vegnir adattadas.

Vischnancas duain annunziar quantitad da projects

En il chantun datti radund 1'400 fermadas ed en tut 2'800 fermadas ad urs da vias. Las vischnancas vegnan supplitgadas d'annunziar al chantun fin la fin da quest onn quantas fermadas che ston vegnir adattadas. Uschia possia il chantun calcular ils custs per tut las midadas.

RR novitads 11:00