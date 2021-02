Il venderdi ha il chantun lantschà la concurrenza da project per ina nova basa da traffic. Quest bajetg da la polizia chantunala duai vegnir sper la rundella «Cuira sid» a la via Sommerau – visavi dal bajetg da la chasa editura Somedia.

Cunquai ch'il bajetg vegn a far part dal plan d'acziun chantunal «Green Deal» – è la persistenza dal bajetg in dals puncts centrals dal project.

E damai ch’il lieu da construcziun vala sco «porta» a la citad da Cuira, spetga il chantun in project-mussavia er areguard la persistenza. Las experientschas fatgas duain lura gidar il chantun, da realisar ulteriurs bajetgs cun resguardar aspects sco bilantscha energetica netto-nulla, in bun clima e bunas funcziunalitads per il persunal e custs minimals dal manaschi sco er dal mantegniment.

La nova basa da traffic da la Polizia chantunala ha da dar suttetg a radund 50 collavuraturas e collavuraturs – sco er a differents vehichels da la polizia.