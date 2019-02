Bleras vischnancas svizras han adina pli savens fadia da recrutar glieud giuvna per uffizis politics. Tenor in studi da la scola auta per tecnica ed economia (HTW) a Cuira è quai entant il cas tar duas da trais vischnancas.

Da principi fiss mintga 5avel giuven creschì pront da s'engaschar politicamain. Sin papiri vesa quai però or auter: Tut en tut sajan be radund 760 creschids tranter 25 e 35 onns activs en l'executiva d'ina vischnanca, stiman ils perscrutaders. Per meglierar la situaziun e promover ils giuvens ha la HTW activà pagina d'internet cun 80 cussegls per las vischnancas.

