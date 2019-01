Nova sfida per Jon Domenic Parolini e Christian Rathgeb. Omadus cussegliers guvernativs han surpiglià in nov departament il 2019. Parolini è da nov schef dal departament da scola ed ambient e Rathgeb è uss al timun dal departament da finanzas e vischnancas.

Ils ultims onns era il schaner mintgamai in mais da stress per Christian Rathgeb. Cun il WEF a Tavau na devi betg bler temp da ruaus per il schef dal departament da segirezza. Dal 2012 fin il 2018 è el stà schef dal departament per segirezza. La tensiun saja era quest onn gronda, ha declera il liberaldemocrat. Ma la gnervusitad saja quest onn en auters lieus. Christian Rathgeb sa legra sin sia nova sfida sco schef da las finanzas grischunas. Plans concrets n'haja el dentant betg anc. Il politicher da 48 onns vul dar a sasez 100 dis, avant ch’el discurra da finamiras ch'el ha en sia nova incumbensa. El na veglia segir betg metter tut sin il chau.

Jau lasch peda a mamez 100 dis, avant che jau discurr davart finamiras en mes nov departament.

Jon Domenic Parolini è dapi il 2015 en la regenza Grischuna. Dal 2015 fin il 2018 è el stà schef dal departament d’economia. Actualmain è il burgaisdemocrat bler vid leger dossiers e vid emprender d'enconuscher ses collavuraturs. En sia nova incumbensa vesa Parolini bleras sfidas, uschia tar la scola sco era tar la cultura. El menziuna, tranter auter, sfidas tar las scolas autas. Là saja impurtant d'etablir ina strategia d'innovaziun. En la cultura è in tema brisant dal 2019 il concept per promover la cultura grischuna – in concept che duess sclerir, quants daners che las instituziuns culturalas survegnan. E gia uss èsi cler per Jon Domenic Parolini: «Nus na vegnin betg da far endretg a tuts».

