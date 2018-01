Nov onn, nov president da la regenza

Sco tar blers auters ha er il telefonin da Mario Cavigelli scalinà curt suenter mesanotg. Dentant n'èsi betg stà in telefon da Silvester fitg tipic – Barbara Janom Steiner l'ha dà en maun il presidi da la regenza grischuna per il 2018.

Il 2018 occupa Mario Cavigelli il presidi da la regenza grischuna. Gia per la segunda giada tschenta il chau dal Departament da construcziun, traffic e selvicultura (DCTS) sin il sez da presidi da la regenza. El succeda a Barbara Janom Steiner, ch'el numna er la regina da la regenza. L'incarica da presidi sa mida – ella restia dentant ina vusch impurtanta en la regenza.

Mario Cavigelli guarda enavos sin in bun onn. Er sch'ins haja anc finamiras avertas hajan la regenza ed il Cussegl grond cuntanschì buns resultats. I spetgian dentant adina sfidas. Il 2018 sajan cunzunt ils tschains d'aua e la chatscha duas sfidas che vegnan ad occupar el principalmain. Plinavant stettian er gronds projects da construcziun auta en il center durant ses onn da presidi.

Onn da presidi – onn d'elecziuns

Gist cunquai ch'il 2018 saja in onn dad elecziuns vul Mario Cavigelli plitost esser modest ed accumpagnar ses collegas. Sia finamira saja dad esser in bun schef da la regenza ed in bun represchentant dal Grischun envers auters chantuns.

Gia ses emprim onn da presidi il 2014 era in onn d'elecziuns. Quai na vesa el dentant per part betg sco avantatg cunquai ch'el stat sco president en il center. Tut tenor la situaziun possia dentant er esser pauc empernaivel da represchentar la regenza envers la publicitad.

RR actualitad 08:00