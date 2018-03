Per il svilup dal guaud grischun dovri ina planisaziun lianta. Il plan per il svilup dal guaud (PSG) è perquai in instrument impurtant per ils possessurs da guaud e per il chantun.

Nov plan per il svilup dal guaud per il Grischun

Tar il plan per il svilup dal guaud (PSG) vai per ina planisaziun lianta per las autoritads. En il plan èsi fixà tge che duai vegnir cuntanschì e tge che sto vegnir fatg per quai. Il PSG è dividì en set temas (uschenumnads fegls d'object):

guaud da protecziun explotaziun da laina natira e cuntrada guaud da pastgira recreaziun e turissem guaud-selvaschina-chatscha avertura

Tgira dal guaud sco incumbensa communabla

Il guaud en il Grischun ademplescha quatter incumbensas impurtantas. El protegia nus a moda favuraivla cunter privels da la natira. El è il spazi da recreaziun il pli grond per indigens e per turists. El furnescha il lain sco materia prima regenerabla ed el porscha spazi da viver per 40% da tut las spezias d'animals e da plantas en Svizra. Perquai èsi impurtant da mantegnair il guaud a lunga vista.

La tgira dal guaud è ina incumbensa tranter ils possessurs, il chantun e la Confederaziun. Il planisar è ina moda da pensar prospectiva, e gist en il guaud cun sia creschientscha fitg plauna è in tal pensar da grond'impurtanza.

Plan per il svilup dal guaud per il Grischun PSG Cun il PSG han ins in instrument che determinescha tge che po vegnir spetgà dal guaud e tge che sto vegnir fatg per ademplir questas aspectativas. Il PSG coordinescha ils differents giavischs e gida a schliar conflicts che naschan, e quai cun inditgar il spazi d'agir ed ils cunfins dals partenaris involvids.

Protecziun cunter privels da la natira è il pli impurtant

La revisiun dal plan è stada necessaria, perquai che l'emprima versiun dal PSG è gia stada passa 20 onns veglia. La versiun vertenta è vegnida adattada a las novas cundiziuns generalas e regularitads. Ussa vali d'actualisar ed adattar ella permanentamain a las novas relaziuns.

L'incumbensa la pli impurtanta dal guaud grischun è la protecziun cunter privels da la natira. Pervia da quai ha il guaud da protecziun, che cumpiglia circa 61 pertschient da la surfatscha da guaud dal Grischun, ina gronda impurtanza entaifer il plan. La finamira prioritara è quella da garantir ch'il guaud sa regiuvineschia.

Plan dovra anc approvaziun da las vischnancas

Tar la versiun dal PSG preschentada sa tracti da la versiun d'exposiziun surlavurada ed adattada che dovra anc il consentiment da las vischnancas, avant che la regenza grischuna po metter ella definitivamain en vigur.

