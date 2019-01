Sch'ins vul star sur notg en in hotel ston ins normalmain esser sez activ cun la retschertga da pretschs. Sch'il pretsch constat pon ins cudeschar la chombra.

Legenda: Tadlar il audio Bunura: Cun «BunaNotg» decida il giast il pretsch per star sur notg. Durada 04:12 minutas.

Bunura: Cun «BunaNotg» decida il giast il pretsch per star sur notg

Ussa datti ina nova metoda: Grischun Vacanzas porscha cun «BunaNotg.ch» ina plattafurma nua ch'il giast po decider sez quant bler ch'el vuless pajar.

Quai funcziuna suandantamain

Sin la pagina ston in cruschar en las infurmaziun sco data, persunas, regiun, stailas dal hotel sco era ensolver u mesa pensiun. Silsuenter pon ins sez far ina proposta dal pretsch. Tut tenor il motto: «Quant bler vala quella chombra a tai?».

Ins po dentant betg far amogna in pretsch da p.ex. 10 francs. Ins sto numnadamain pajar in pretsch minimal:

Sch'ins tschertga in hotel da 4 stailas cun ensolver, ston ins pajar sin il pli pauc 75 francs per notg.

Sch'ins tschertga in hotel da 2 stailas senza ensolver ston ins pajar almain 40 francs per notg.

Cura ch'ins ha proponì in pretsch po in dals hoteliers dal sistem respunder e cudeschar u era refusar il giast. La purschida è actual be limitada sin la regiun da Cuira. Ils proxims mais duessan dentant ulteriuras regiuns suandar.

Il manader d'innovaziun da Grischun vacanzas, Patrick Dreher, na po betg anc dir quant bler success che la plattafurma BunaNotg.ch vegn ad avair, quai vegnia a sa mussar.

Legenda: Patrick Dreher, responsabel innovaziun e research da Grischun Vacanzas Grischun vacanzas

