L'emna passada ha il Cussegl grond revedì la lescha d'energia. Tranter auter duain chasas novas producir sezzas ina part da l'energia ch'ellas dovran. Mo tge munta quai uss concret per insatgi che bajegia ina nova chasa u sanescha in bajetg?

Tge sa mida per tai e per mai?

Il «bab» da quella nova lescha è Andrea Lötscher, manader da la cussegliaziun d'energia dal chantun. El ha ensemen cun ses team elavurà la nova lescha d'energia.

Ina tipica chasa nova è en il futur isolada meglier, ha in stgaudament cun energia regenerabla e da nov sto ina chasa nova er producir atgna energia.

Uschia resumescha Andrea Lötscher en curts pleds l'intent da la nova lescha. Chasas novas na duain betg mo duvrar pli pauca energia mabain er producir sezzas ina part da lur energia, per exempel cun panels da solar. Che quai chaschuna custs conceda er l'expert. El fa dentant in pitschen exempel: Sch'insatgi construescha ina chasa nova lura pon ins quintar cun custs da radund in mez fin in milliun francs. Tar ina chasa da questas dimensiuns ston ins installar circa 10 fin 12 meters quadrat panels da solar e quels custan tenor Andrea Lötscher pli probabel sut 10'000 francs. Sin in mez u in milliun francs pia supportabel.

Gidar da prender las dretgas decisiuns

Er punctuescha el, ch'i saja betg l'idea da mulestar la glieud cun quella nova lescha, mabain er da gidar a prender las dretgas decisiuns. Per exempel pignas dad ieli vegnian a murir ora, perquai na vul il chantun er betg ch'i vegn uss anc installà talas pignas, perquai ston ins da nov cumpensar ina nova pigna d'ieli cun energia regenerabla. L'idea èsi perquai da promover autras pignas sco per exempel pumpas da stgaudar. Quellas custan l'entschatta dapli ch'ina pigna d'ieli a lunga vista èn quellas dentant pli bunmartgadas perquai ch'i dovra strusch mantegniment. Cun la nova lescha vul il chantun pia er proteger la glieud da prender falladas decisiuns, che sfarlattan dad ina vart energia e custan da l'autra vart a lunga vista er dapli.

