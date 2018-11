Scolasts primars ch'instrueschan actualmain sin il stgalim secundar I duain pudair sa scolar en l'avegnir a Cuira per cuntanscher il diplom necessari. Fin ussa stuevan quels ir a Turitg u Son Gagl.

Nova scolaziun supplementara per scolasts a Cuira

La regenza grischuna ha dà a la Scola auta da pedagogia dal Grischun (PHGR) l'incumbensa da realisar dal settember 2019 fin l'avust 2022 questa scolaziuns supplementara en cooperaziun cun la Scola auta da pedagogia da Son Gagl. Questa scolaziun sa drizza a persunas d'instrucziun che dattan actualmain scola sin il stgalim secundar I senza in diplom correspundent u a talas persunas che vulan midar dal stgalim primar al stgalim secundar I.

Per bleras vischnancas da scola dal Grischun èsi anc adina difficil da chattar per il stgalim secundar I persunas d'instrucziun che han in diplom correspundent.

Sco ch'i para hajan gia 62 persunas mussà interess per ina tala scolaziun.

