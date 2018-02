Cun 107 vuschs ha il Cussegl grond approvà unanim la revisiun parziala da la lescha davart las taglias communalas e da baselgia. Quella prevesa sper la taxa da cura, ch’ha da nov num taxa da giasts, er anc la pussaivladad d’ina taxa d’alloschament. La midada da lescha duai ir en vigur il fanadur, uschia che las vischnancas han anc temp da realisar ella sin il cumenzament dal 2019.

Nova taxa d'alloschament

La taxa d'alloschament na sa basa betg pli sin il dumber da las pernottaziuns, mabain sin la grondezza da l'abitaziun u sin il dumber da las chombras d'in hotel. La taxa vegn incassada pauschalmain ed i n'emporta betg quants giasts ch'han pernottà. Uschia saja quai pussaivel da serrar las foras ch'i dat enfin uss cun la taxa da giasts.

Vischnancas èn libras

Las vischnancas han dentant vinavant la pussaivladad da restar tar il sistem cun taxas da giasts, nua ch'i vegn pia incassà tenor pernottaziuns. En il futur duain ellas dentant avair la pussaivladad da midar tar la taxa d'alloschament. I vegn surlaschà a las vischnancas da decider, tge sistem ch'ellas prefereschan. Er davart l'autezza da la taxa èn las vischnancas uschè lunsch libras. La taxa per promover il turissem (Tourismusförderungsabgabe) n'è betg tangada da quella midada.

Taxa da giasts na correspunda betg pli al temp

Per finanziar il turissem incasseschan las bleras vischnancas grischunas actualmain ina taxa da cura respectiv ina taxa da giasts. I na correspundia dentant betg pli al temp dad incassar la taxa tenor il dumber da pernottaziuns. Quai er perquai ch'i è strusch pussaivel per las vischnancas da controllar sche hotels u possessurs d'abitaziuns da vacanzas inditgeschan endretg las pernottaziuns.

Discussiun davart il pled «detaglià»

Grondas discussiuns n'ha la revisiun sco tala betg dà. Dentant il pled «detaglià" quel ha dà da discutar. La lescha revedida prevesa numnadamain che vischnancas ston mussar «detaglià» per tge ch'ils daners da las taxas vegnan duvrads. Quai saja er uss gia il cas, uschia la deputada Claudia Troncana. Auters han lu manegià tar bleras vischnancas saja quai uschia, tschertas na mussian dentant betg en lur quint per tge ch'ils daners vegnan duvrads, er sch'ellas stuessan en sasez far quai. Radund ina mes'ura hai dà in vi e nà - e la finala vegnì votà. 73 deputads han vulì laschar en il pled «detaglià» mo 39 vulevan stritgar el - uschia ch'i resta: Vischnancas ston mussar «detaglià» tge che capita cun ils daners, quai ch'ellas stuessan gia far tenor lescha vertenta.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Chantun Cussegl grond decida davart duas revisiuns parzialas

NA a la TAG il 2012

Avant bun tschintg onns aveva il suveran grischun ditg cun 65,4% fitg cler NA a la taxa turistica chantunala (TAG). Il chantun vuleva introducir quella giada ina taxa unifitgada che cuntegna la taxa per promover il turissem e la taxa da giasts per far urden cun las taxas turisticas ch'èn regladas dapertut fitg different.

RR actualitad 17:00