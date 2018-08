Per bains immobigliars che vegnan per exempel midads d'ina zona d'agricultura en ina zona da construcziun, resultan regularmain plivalurs considerablas da plirs tschients francs per meter quadrat. Da nov duain las vischnancas incassar ina taxa sin questa plivalur. Quai propona la regenza grischuna.

Tgi che posseda terren agricul che vegn midà en ina zona da bajegiar sto en l'avegnir dar giu almain 30% dal gudogn a la vischnanca. Enfin uss pudevan ils proprietaris salvar l'entir gudogn. Tar ina parcella da circa 600 meters quadrat munta quel svelt ina giada a 100'000 francs. Questa midada sa basa sin la lescha federala davart la planisaziun dal territori ch'è vegnida revedida.

La taxa vegn fixada da las vischnancas, il mument che la planisaziun ch'augmenta la valur va en vigur. Messa a quint vegn ella dentant pir, cur ch'il bain immobigliar vegn vendì u cur che la permissiun da construcziun per ina surbajegiada vegn concedida.

Limitar l'accumulaziun da terren da construcziun

Quai è ina da las midadas che la revisiun parziala da la lescha chantunala per la planisaziun dal territori prevesa. In ulteriur punct central da la revisiun èn regulaziuns per limitar l'accumulaziun da terren da construcziun. Ultra da quai cumpiglia la revisiun er novas prescripziuns chantunalas a favur da la construcziun d'abitaziuns per persunas cun impediments.

La regenza grischuna ha deliberà la missiva da la revisiun per mauns dal Cussegl grond. Quel tracta la revisiun en sia sessiun d'october.

RR novitads 11:00