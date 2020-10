En il Grischun vala a partir da damaun, sonda ils 17 d'october (06:00), l'obligatori da mascras en localitads accessiblas a la publicitad, quai munta:

Legenda: En quests lieus publics vala a partir da sonda, ils 17 d'october in obligatori da purtar mascra. RTR

Betg sco localitads accessiblas al public valan:

instituziuns per la tgira d'uffants cumplementaras a la famiglia (per exempel canortas),

champs da trenament dad endrizzaments da sport e fitness,

bancas (spurtegls e zonas per autoservetsch, pia davant in bancomat)

En hotels, bars, clubs, discotecas euv. na vala l'obligatori betg per giasts che sesan vid ina maisa. Er exclus da l'obligarori èn collavuraturs sche la segirezza po vegnir garantida entras autras mesiras, sco per exempel paraids da plexiglas u plastic. Er artistas ed artists che cumparan u sportistas u sportists na ston betg purtar ina mascra. L'obligatori da mascras vala per tuttas persunas sur 12 onns.

Occurrenzas grondas n'èn betg il problem. Problematicas èn festas pli pitschnas ed en il rom da famiglia che han per part era lieu en stanzas memia pitschnas nua che la distanza na vegn betg resguardada.

Legenda: Anc adina èn las mesiras da distanza e d'igiena impurtantas. RTR

Obligatori da mascras sin areals da scola

Las mesiras ch'il chantun ha gia prendì per scolas ed instituziuns da furmaziun valan vinavant sin tut ils stgalims da scola. Quai munta da nov per scolettas, scola primara sco era per il stgalim superiur (reala e secundara) ed er per scolas spezialas, che creschids sin l'areal da scola ston purtar ina mascra – exclus è la stanza da scola. En stanza da scola vala l'obligatori da mascra lura, cura che la distanza (1,5 meters) tranter scolastas e scolasts ed ils scolars, na po betg vegnir resguardada ed i na dat er nagina barriera fisica sco per exempel paraids da plexiglas. Scolaras e scolars na ston betg purtar ina mascra. Voluntariamain pon els dentant far quai.

Er en scolas pli autas sco per exempel scolas professiunalas u scolas medias, scolas dal stgalim terziar, scolas per la furmaziun supplementara euv. vala in obligatori da mascras sin l'entir areal, prendì or las stanzas da scola. Quai dentant er be sche la distanza dad 1,5 meters po vegnir resguardada u ch'i dat barrieras fisicas. Quai vala er per il gimnasi sut.

Fin la fin da quest onn

Las mesiras decididas da la regenza valan ina giada fin ils 15 da december 2020 a las 24:00. La fin da november vegn la situaziun giuditgada da nov e decidì co vinavant.