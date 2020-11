Sport fa bain a corp ed olma ed è impurtant gist en temp da corona. Co, nua e cun tgi dastgan ins anc far sport?

Far sport – tge è insumma anc lubì?

Da savair tge ch’è anc lubì e tge betg n’è betg simpel suenter ch’il Cussegl federal ha dà ora novas ordras. Qua ina survista:

A chasa – nagin problem

Il pli simpel èsi da far sport a chasa: rudlar ora la matta da yoga en stiva e far ils exercizis cun ina lecziun sin Youtube. Tgi che na fa betg gugent yoga chatta lecziuns da pilates, fitness, trenament da forza e bler auter en l’internet – tut tenor gust e luna.

Sulet en il liber – era lubì

Tgi che dovra aria frestga per far sport e na vul betg metter si mascrina po ir cun velo, ir a currer, far turas cun gianellas u cun skis. Uschè ditg ch’ins è tut sulet na dovri nagina mascrina. Sco ch’ins ha dentant cumpagnia, èsi da metter si mascrina sch’ins na po betg tegnair en la distanza.

Pliras persunas en il liber

Uschespert che pliras persunas fan sport ensemen vala la regla da tegnair distanza. Uschia èsi pussaivel era dad ir cun patins sin glatsch senza mascra. Ma sco ch’ins vesa ch’i n’è betg pussaivel da tegnair en consequent la distanza, hai num: si cun la mascra.

Pliras persunas endadens

Sco regla generala vala: Maximalmain 15 persunas dastgan far sport endadens, ellas ston purtar ina mascra. L’ordinaziun dal cussegl federal numna qua explicit il sport en centers da trenament.

I dat dentant in'excepziun: Sin mascrinas èsi pussaivel da desister sche las localitads u hallas da sport èn fitg grondas e possedan ina buna ventilaziun. L’ordinaziun numna qua tennis u nudar en bogns cuverts. Cundiziun è dentant che mintga persuna haja in spazi da 15 meters quadrat a disposiziun.

Excepziun per giuvens fin 16 onns

Uffants e giuvenils fin 16 onns èn exclus da questas reglas. Els dastgan far sport senza mascrinas. Scumandads èn dentant turniers, perquai che lezs procuran era adina per dapli contacts perquai che geniturs accumpognan savens ils uffants a turniers.

Scumond da sport da contact

Tuts sports da contact èn scumandads. L’ordinaziun dumbra si sco exempels ballape, hockey, ballabasket, sports da cumbat e sautar. Gist tar sports da squadra èsi difficil da savair sch’els dumbran tar sports da contact u betg, per exempel volleyball.

Per far la segira èsi il meglier da dumandar las organisaziuns naziunalas da quest sport. Swissvolley di per exempel che volleyball valia tenor la definiziun da l’uffizi da sanadad federal sco sport da contact.

Ma er sche sport da contact è scumandà, trenaments da tecnica u da cundiziun èn tuttina pussaivels.

Excepziun per profis

Per sportists da professiun valan per part autras reglas u reglas main severas.