Sin l’entschatta da l’onn da scola 2018/19 èn cumparids ils meds d’instrucziun da lingua «mediomatix» en ils idioms puter, sursilvan, sutsilvan e vallader. Ils meds èn accordads cun il nov plan d’instrucziun 21. Per entant stattan a disposiziun ils meds per la 2. classa dal stgalim primar sco er per la 3. classa dal stgalim secundar 1. Il commentari per ils magisters è publitgà sulet sco cudesch digital.

L'onn passà eran gia cumparidas – en la retscha dals meds d'instrucziun «mediomatix» – grammaticas unitaras en quests quatter idioms. Las proximas publicaziuns èn previsas en in onn, lura duain cumparair ils meds per la 3. classa dal stgalim primar e per la 2. classa dal stgalim secundar 1.

La regenza aveva declerà il diever dals meds sco obligatoric.

