Nua hai dà la blera naiv en il Grischun?

La naiv è per tut quels che ston ir tras il Grischun cun auto in grond tema. Pervi dal privel da lavinas èsi en blers lieus difficil da vegnir tras. Noss correspundents en las differentas regiuns dal chantun san il meglier quanta naiv ch’i ha dà las ultimas 24 uras.



La maschaida da naiv, plievgia e ferm vent po chaschunar in grond privel da lavinas en il chantun. Damai ch’igl è crudà en tschertas regiuns entaifer curt temp in mez fin in meter naiv, ston ins quintar cun lavinas spontanas e quellas pudessan vegnir enfin giu en las vals. Dentant betg en l’entir chantun è la situaziun la medema.

Ils correspundents da RTR rapportan

En il Grischun è actualmain l’Engiadina Bassa mo accessibla via il tunnel da Veraina. Dentant, la blera naiv hai dà en Surselva. E co vesa la situaziun ora en Surses? Discurs cun noss correspundents da las differentas regiuns dal Grischun: David Spinnler, correspundent Engiadina e Val Müstair, Federico Belotti, correspundent Grischun central e Carlo Albin, correspundent Surselva.

Situaziun ils 4 da schaner 2018

