Il liberaldemocrat Thomas Bigliel vesess gugent en l'entir chantun dapli tavlas cun nums feminins da vias – nums da politicras empè da politichers, d'eroxas empè d'erox ubain artistas empè d'artists. El ha perquai incumbensà la regenza da far ina glista da propostas per trametter lura per mail a las vischnancas.

Er las deputadas ed ils deputads èn stads creativs da chattar spontanamain nums per vias ed avessan gia propostas, per exempel pudess ins far tranter Lumbrein e Cumbel ina «via las valerusas», ubain a Trun la «via soras Scherrer», a Domat ina «via Onna Maria Bühler» ed a Cuira per exempel la «via Anna von Planta.»

Be paucas vias cun nums feminins

En il Grischun datti passa 7'800 nums da vias. Da quels sa refereschan 400 sin persunas ubain famiglias. 100 èn da sontgas e sontgs (respectiv 93 da sontgs e be 7 da sontgas). Sin persunas istoricas sa refereschan 30 nums da vias, be 5 da quels èn er da dunnas.