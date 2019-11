La sien pertutga mintga creatira: Uman ed animal. En in mund nua che la lavur ed il stress dirigian il di vegn la sien savens a la curta, schegea ch’ella fiss essenziala per mantegnair ina buna sanadad.

La pli impurtanta part da la sien è ch’il corp possia sa recrear mentalmain e fisicamain. Durant tschertas fasas da la sien è il corp paralisà. Quai gida da relaxar cumplettamain ils musculs. Tras in flad calm èn il puls e la pressiun dal sang sin in nivel bass. Sche quai vegn a la curta èn ils effects negativs da sentir dad in di sin l’auter. La schefmedia Tsogyal Latshang dal labor da sien en l'ospital chantunal a Cuira di ch'ina persuna cun pauca sien po schizunt sviluppar malsognas cronicas.

Crear spazi liber en il tscharvè

Durant la sien vegn tranter auter «fatg urden» en il tscharvè. Nus percurschain durant il di ina massa impressiuns e maletgs. Dentant ha noss tscharvè be in spazi limità e na sa betg prender si impressiuns senza fin. Quellas impressiuns ston vegnir elavuradas durant il durmir, per ch’ins haja puspè spazi liber en il tscharvè.

Legenda: La schefmedia Tsogyal Latshang lavura en il spital chantunal a Cuira. Per ella è cler: Avant 30 onns ha la societad anc durmì pli ditg ch'ozendi. RTR, Lukas Quinter.

Durant durmir vegnan las impressiuns repassadas punct per punct ed i vegn decis tgeninas che duajan vegnir arcunadas u stizzadas. Cunzunt en la fasa da sien da R.E.M (Rapid Eye Movement) – ch’è medemamain la fasa nua che nus siemiain - vegnia tar quest process.

Sch’ins ha pauca sien lura è quai sco dad esser sturn

Tar ina mancanza da sien sajan ins main receptibel. Ins reagescha pli sensibel ed emoziunal en tschertas situaziuns nua ch’i fiss gnanc necessari. Ins ha l’impressiun sco ins fiss sturn ed il corp resta adina en in stadi d’alarm.

La Svizra dorma memia pauc

Tenor Tsogyal Latshang dormian las Svizras ed ils Svizzers en media 7 uras per notg. Quai saja dentant memia pauc. Per ina recreaziun cumpletta sajan 8 uras optimalas. En general saja uschia, ch’ins dormia en pajais industrialisads pli pauc ch’en pajais da svilup. Tsogyal Latshang di: «En sia vita è mintga dieschavel ina giada pertutgà d'ina malsogna da mancanza da sien.» Avant 30 onns hajan ins anc durmì dapli che ozendi. Quai saja da declerar cun la midada dal stil da viver. Ozendi saja blera glieud anc fin tard la notg en sortida u guardia televisiun.

RR actualitad 07:00