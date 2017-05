Il futur da la Quotidiana ha adina puspè dà da discutar dapi che la Somedia ha pretendì la fin da mars che l’ANR duaja surpigliar la redacziun ed ils custs da 300’000 francs. Propostas co salvar la gasetta rumantscha hai dà bleras: savens era da quellas cun RTR sco part centrala dal salvament.

Per pudair garantir che la Quotidiana vegn er vinavant edida, propona per exempel l’anteriur cusseglier naziunal, Dumeni Columberg, da far ina fundaziun che sa cumpona da la Lia Rumantscha, da l’Agentura da novitads rumantscha (ANR) e da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR). La rolla dad RTR fiss lura da sustegnair la Quotidiana finanzialmain e cun texts schurnalistics. Ch’il potenzial schurnalistic dad RTR duess vegnir nizzegià anc meglier per la gasetta e ch'ins stuess qua tschertgar vias, da quest maini è l'anteriur directur dad RTR, Bernard Cathomas.

Adina pront da porscher maun

«Nus essan ussa in zic en la fasa dal basar da las ideas», concluda Ladina Heimgartner, l'actuala directura dad RTR. Quai che saja era bun il mument, per ch’i dettia uschè bleras ideas sco pussibel en questa fasa da ponderaziun co vinavant cun la Quotidiana. «Impurtant è dentant era da guardar tge ch’il basegn dal public è insumma, pertge per quel vai la fin finala», uschia Heimgartner. Pir cura che quest basegn saja ina giada cler e las differentas variantas sin maisa, saja quai lura era temp da vegnir cun ina soluziun. RTR saja en mintga cas adina pront da porscher maun.

Gidar cun cuntegn, savida ed accumpagnament

A sustegnair respectiv a collavurar cun la Quotidiana vegn RTR en mintga cas en differents secturs. Uschia per exempel sco gia fin ussa cun cuntegns: pia che la Quotidiana po er vinavant surpigliar ils texts dad RTR publitgads sin sia pagina d’internet. Ni era da sustegnair cun know-how ed accumpagnament professiunal il pass davent dal mund stampà, vi en il mund digital. Quai almain sche la Quotidiana è insumma pronta da far quest pass, dat Ladina Heimgartner d’entellir.

« RTR n’ha betg la basa legala per

pudair dar ora daners per far gasettas. » Ladina Heimgartner

directura RTR

Plinavant sa ella era meter avant da collavurar cun la Quotidiana en il sectur scolaziun e furmaziun. In sustegn finanzial da la gasetta rumantscha, na lascha la lescha dentant betg tiers. «RTR n’ha betg la basa legala per pudair dar ora daners per far gasettas.»

Nagina gasetta rumantscha ord chasa RTR

Uschia n’è quai era betg pussibel che RTR edescha forsa schizunt sezza la Quotidiana u in’autra gasetta rumantscha: almain betg anc il mument, cunquai che la basa legala per pudair far quai manca cumplainamain.

« Far gasetta è insatge auter. Quai è in auter metier. » Ladina Heimgartner

directura RTR

E tge ch’ins na dastgia era betg sutvalitar, saja, che la fermezza dad RTR, saja il mument tar far medias electronicas. «Far gasetta è insatge auter. Quai è in auter metier, quai èn autras reglas», manegia la directura dad RTR.

Cunter be in cuntegn rumantsch

Pauc persvas è ella dentant era cun ina idea da ses antecessur Mariano Tschuor, che vuleva crear in uschenumnà news-room per tut las medias rumantschas. I saja bain ina interessanta idea, conceda la directura da RTR, Ladina Heimgartner. «Il dischavantatg è dentant che nus avain lura be pli ina redacziun en Svizra Rumantscha.» La variaziun giess uschia a perder, è ella persvasa. Il mument hajan ils rumantschs anc differentas funtaunas per vegnir sisur las infurmaziuns. Quai che ha tenor Heimgartner era ina gronda valur per ina democrazia.

RR actualitad 07:00