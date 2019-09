Legenda: Rico Valär, professer extraordinari per litteratura rumantscha a l'Universitad da Turitg. MAD

Per ch'il rumantsch haja in avegnir dovria dapli magistraglia bain scolada. Valär pretenda perquai in'instrucziun da rumantsch nuninterrutta da la scolina fin a la matura, per uffants che creschan si en la Rumantschia. Tgi che perdia numnadamain en sia carriera da scola il connex cun ses linguatg, a quel manchian las premissas per la professiun da scolast ed er la cumpetenza e la motivaziun per studegiar rumantsch.

Regenza sto reagir

Er il rapport dal center per democrazia è vegnì a la medema conclusiun. Il schef dal departament d'educaziun, Jon Domenic Parolini di che per in obligatori stuess ins midar la lescha. Dentant el vul s'entupar cun ils recturs da las scolas medias per sclerir, tge ch'ins pudess far per promover meglier il rumantsch e quai tant pli svelt. Parolini vesess per exempel era cunvegnas da prestaziun cun il chantun che descrivessan pli explicitamain tge che las scolas medias vessan da far en quest connex.

Ord l'archiv:

Il zercladur 2018 ha l'Institut Otalpin a Ftan stritgà il rumantsch sco lingua obligatorica. Rico Valär ha deplorà giu lura la decisiun da la regenza grischuna da lubir quai:

RTR aveva rapportà davart la decisiun e las reacziuns da differentas varts:

