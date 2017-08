Onn da record e puspè dapli dividenda tar la «EMS»

2300 acziunarias ed acziunaris han survegnì bunas novas da la mainagestiun Magdalena Martullo-Blocher: Cifras positivas e dapli dividenda.

Radund 2300 persunas han visità la radunanza generala dalla EMS Chemie Holding SA a Domat. La mainagestiun Magdalena Martullo-Blocher ha preschentà il resultat da record per il 2016: La EMS Chemie ha pudì augmentar la svieuta netta per 4,1% sin 1,98 milliardas francs.

Era il gudogn da l’ interpresa è creschì; quai per 19% sin radund 456 milliuns francs. Quai sentan er ils acziunaris. Els pon sa legrar da 17 francs dividenda per aczia. Ils onns avant è quai stà damain cun 15 francs (per l'onn 2015) e 12 francs (per l'onn 2014).

RR novitads 15:00