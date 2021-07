L'onn 1999 han giuvenils en Surselva realisà in film tut special: il film sur da Giachen Maissen cun ses GTI e ses flirts.

Giachen Maissen, il tipic Casanova

Ir cun ses Golf GTI quai fa Giachen Maissen fitg gugent, sche betg il pli gugent. E las giuvnas lezzas adureschan Giachen Maissen – e Giachen Maissen ellas.

Giachen Maissen è il tipic Casanova: Cun chamischa alva, in chau plain chavels tschurs ed egliers nairs. Il maun adina vid sia tschinta. Las contribuziuns da Giachen Maissen en las Punts vegnan legidas spezialmain gugent da Laura. Sco il destin vul, sa scuntran Laura ed il Giachen en sortida.

Surprais dal revival

Responsablel per il scenari dal film era Fabian Huonder. Sco el ha detg, saja quai in zichel ina surpraisa ch'il film d'antruras survegnia ussa tanta accoglientscha sin las raits socialas.

Per mai n'è Giachen Maissen part 2 il mument nagin tema.

Il cineast Daniel Candinas, è persvadì che la giuventetgna avess bler megliers meds tecnics per far tals films. Promover quai pudess ins cun far in festival da films ed uschia porscher ina plattafurma per preschentar quests films.