En l'avegnir duai esser pussaivel da rinforzar temporarmain ils tribunals grischuns tras derschaders extraordinaris. Quels duain vegnir en acziun, sch’in derschader n’è betg bun d’exercitar sia funcziun per plirs mais u sch’il tribunal na fiss betg pli bun da tractar ils cas en in temp raschunaivel.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Dretgira chantunala Derschaders ad hoc duain bajegiar giu pendenzas 02.06.2020 Cun audio

La regenza grischuna ha deliberà la missiva per la revisiun parziala da la lescha davart l’organisaziun giudiziala per mauns dal Cussegl grond. Quai ha communitgà il departament da giustia. Cun la missiva actuala per derschaders extraordinaris suonda la regenza la proposta ch'ils professurs da dretg Stalder ed Uhlmann han preschentà il mars 2020. Quai en lur rapport nua ch'els han intercurì, daco ch'il culm da pendenzas a la Dretgira chantunala crescha ad in crescher.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Dretgira chantunala Culm da pendenzas 02.06.2020 Cun audio

La basa legala per engaschar derschaders extraordinaris è però be ina da pliras mesiras che duain anc suandar. La finamira da l'entira revisiun è d’eliminar ils puncts debels en la giustia grischuna ch'èn vegnids a la glisch ils ultims onns. Tranter auter duain er vegnir fusiunadas la Dretgira chantunala e la Dretgira administrativa ad ina suletta dretgira. Il project correspundent vegn actualmain elavurà. Previs èsi che quel vegn dà liber mez dal 2021 per la consultaziun.