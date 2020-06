L'onn da fatschenta 2019 ha l'ospital chantunal anc fatg in plus da passa 27 milliuns francs. Pervi dal coronavirus sajan las entradas idas fermamain enavos. Il 2019 ha l'Ospital chantunal tractà 17‘807 pazients staziunars ed 82‘008 cas ambulants. Ed il 2020, amez la crisa da corona, è il nov edifizi principal H1 vegnì en funcziun.

Sco tut ils auters ospitals hajan ins dastgà far mo las operaziuns ed ils tractaments ils pli necessaris ch'ins n'haja ord motivs medicinals betg pudì spustar pli ditg che trais mais.

Quai haja chaschunà ina gronda midada da planisaziun interna sco era gronds spustaments da persunal. Entant regia quasi puspè in manaschi normal, abstrahà da l'obligatori da purtar mascras e da las restricziuns che valan anc adina. Tut saja dentant pli ruassaivel che usità.

Inauguraziun prevesida il december

La midada durant la crisa da corona saja succedida tenor plan e speditiv. Quai era grazia il sforz da las collavuraturs ed ils il collavuraturs. L'avertura per la publicitad n'haja ins betg pudì realisar. Ins vegnia a far quai l'entschatta december, quai dentant be, sche nagina segunda unda da corona fa ir ad aua ils plans.

Intginas cifras per 2019 Textbox aufklappen Textbox zuklappen • 17'807 pazients staziunars

• 82'008 cas ambulants.

• 1'075 novnaschids

Ord l'archiv