L'Ospital chantunal a Cuira è sa prepara durant las davosas emnas per l'unda da pazients cun il coronavirus che vegn spetgada. Tut las forzas èn vegnidas mobilisadas per pudair garantir uschè bleras plazzas intensivas sco pussaivel, uschia il directur Arnold Bachmann.

Nus avain ina capacitad da plazzas intensivas dubel uschè auta sco il chantun Tessin e quai tar circa la mesadad da la populaziun. Uschia ch'ins po dir che nus avain la quadrupla capacitad da plazzas intensivas e da respiraziun ch'il Tessin.

Ensemen cun las 9 plazzas a Samedan vegnian ins en il Grischun sin 51 plazzas per pazients che dovran tgira intensiva.

Situaziun da persunal acuta

Mal il venter ad Arnold Bachmann fa dentant la situaziun da persunal. I saja bain uschia che l'ospital chantunal è uss mo emplenì per la mesadad. Dentant las persunas ch'han uss pauc da far n'han betg las medemas qualificaziuns sco las persunas ch'han bler da far cun il coronavirus. Perquai tschertga l'Ospital chantunal actualmain 41 persunas cun la dretga qualificaziun per pudair tgirar persunas sin las staziuns intensivas.