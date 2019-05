Ospital chantunal dal Grischun ha tractà in zic dapli pazients

81% dals cas sajan vegnids tractads ambulant a l'Ospital chantunal a Cuira, 19% sajan stads staziunar.

Plinavant ha l’ospital nudà l’onn passà in gudogn da 27,5 milliuns francs. Quai tar in retgav da fatschenta da radund 349 milliuns francs ed expensas da 314 milliuns francs. Ins saja malgrà l’influenza da la politica cuntents cun il resultat, ha communitgà il CEO da l'ospital Arnold Bachmann.

Vista en il futur

Sco il CEO da l'Ospital chantunal vegn cità en la communicaziun, èn cunzunt las taxas da medis en il futur ina sfida per l'ospital. Quellas tariffas fixescha la confederaziun ed en il Grischun èn quellas spazial bassas. En il Grischun gudogna in medi radund 15% pli pauc ch'in medi dal Giura. Che quai saja in problem saja gia sa mussà tar la recrutaziun da persunal, uschia Bachmann envers RTR.

