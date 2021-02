En l'Ospital chantunal a Cuira pon ins puspè purtar la mascrina normala. Davent da gievgia, ils 24 da favrer, n'èsi betg pli necessari da purtar ina mascrina dal tip FFP2, communitgescha l'Ospital. La situaziun actuala lubeschia da puspè purtar sulet las mascrinas normalas. Tgi che vul dastga er vinavant purtar ina mascrina dal tip FFP2.

Ulteriuras restricziuns restan

Er vinavant dastga mintga pazienta e mintga pazient be retschaiver ina visita per di e quella dastga star maximalmain ina mes'ura. Excepziuns valan per geniturs, partenaris da dunnas en speranza e confamigliars da persunas moribundas.