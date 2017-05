Ospital chantunal serra cun in bun quint

26 milliuns gudogn ha l'ospital fatg l'onn 2016. Quai èn 5 milliuns pli pauc che l'onn avant. L'ospital chantunal para dentant cuntent. Els hajan gì dapli pazients e survegnì divers premis. En tut ha l'ospital tractà 17'625 persunas staziunar e 70'907 persunas ambulant.

«Malgrà ils pretschs da basa che sa sbassian dapi tschintg onns, stat l'ospital sin chommas fermas», di directur da l'ospital Arnold Bachmann. Tar ina svieuta da 335 milliuns francs ha l'ospital dà or 300 milliuns per custs da persunal e da material. Suenter tut las autras expensas resta sut il stritg in gudogn da 26 milliuns.

L'ospital chantunal scolescha

Investir oz per damaun, quai valia er per la nova generaziun en l'ospital. L'ospital chantunal ha scolà durant l'onn 2016 565 persunas en furma d'in emprendissadi (92 emprendists en nov mastergns) u d'in praticum en cumbinaziun cun in studi. Quai saja radund in quart da tut ils collavuraturs.

