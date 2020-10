Il favrer ha la partiziun da ginecologia a Walenstadt serrà sias portas. Dunnas da la regiun Sargans vegnan perquai a Cuira a parturir e procuran uschia per dapli naschientschas.

Dunnas da Son Gagl procuran per dapli naschientschas

Oriundamain eri quintà che la partiziun da ginecologia da Walenstadt serra pir il 2027. Dentant lura èsi tuttenina ì spert e la partiziun ha gia serrà il favrer passà. Dapi il mars vegnan pia dapli dunnas da Son Gagl a parturir lur pops en l'ospital chantunal en la clinica da dunnas Fontana a Cuira. Uss, bun mez onn pli tard constatescha Peter Martin Fehr, il manader dal Fontana e schefmedi, bun 15% dapli naschientschas.

Preparads bain per l'augment

Quest augment na saja dentant stà nagin problem. Ins haja gia l'onn passà renovà l'infrastructura ed haja entras quai er avunda plaz e salas da parturir fitg modernas. Sper quai hajan ins er augmentà il persunal per er vinavant pudair porscher la tgira in tar in – n'emporta betg sch'ils novnaschids vegnan da Son Gagl u dal Grischun.