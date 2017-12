Otg da diesch puncts per il 2017

Cun la midada da l’onn va era a fin per Barbara Janom Steiner l'onn sco presidenta da la regenza grischuna. In onn cun bels muments sco ils Campiunadis mundials a San Murezzan ma era cun la tragedia a Bondo.

Gia per la segunda giada è Barbara Janom Steiner stada a la testa da la regenza grischuna (2012 e 2017). Sco presidenta ha ella dad organisar e manar sedutas da la regenza, beneventar giast naziunals ed internaziunals u mussar dapli preschientscha a numerusas occurrenzas. Quai saja ina lavur supplementara che pretendia bler dad ins, uschia Janom Steiner. Dentant era ina lavur che dettia invista en tut nova rauba. Per quai ha ella bain pudì giudair quest onn. I haja dentant er dà muments, nua ch’ella vess pli gugent gì in zic dapli temp per sasezza. Uschia saja era bun che questa funcziun saja limitada sin in onn, manegia Barbara Janom Steiner. L'emprim da schaner 2018 surdat ella lura ses post a Mario Cavigelli che surprenda il presidi il 2018. Ella dettia lura gist suenter mesanotg in telefon a Mario Cavigelli per che quai saja fatg.

President da la China ed ils Campiunadis mundials a San Murezzan

Per Barbara Janom Steiner n'haja quai betg dà quest on IL mument. Differents muments hajan fatschentà ella quest onn. Uschia haja tut cumenzà fith intensiv cun il WEF e la visita dal president da la China Xi Jinping che Barbara Janom Steiner ha pudì beneventar. Curt pli tard lura ils Campiunadis mundials da skis a San Murezzan, che sajan stads ina festa sin e dasper las pistas da l’Engiadin’Ota. E vitiers era ina grondiusa plattafurma per il chantun Grischun.

Era las visitas en tut las endisch novas regiuns dal chantun Grischun saja stadas in punct culminant per Barbara Janom Steiner. Quellas visitas hajan numnadamain mussà, che la nova structura funcziunia e ch’ins haja ussa simplamain da consolidar ed optimar detagls.

Las bovas da Bondo

Malgrà blers muments positivs, restian la fin finala tuttina era en memoria las bovas da Bondo. Quai sajan stads purtrets e discurs fitg tragics e trists. Da restar en da quests muments optimistic saja difficil. Dentant haja la solidaritad da la populaziun e las organisaziuns puspè purtà enavos la speranza e l'optimissem en il vitg donnegià da la Bregaglia.

Tut en tut: 8 da 10 puncts per il 2017

Era sche na betg tut saja be stà stupent quest onn, è Barbara Janom Steiner cuntenta cunil 2017. La collavuraziun tranter las differentas regiuns ed las vischnancas haja funcziunà bain ed ella è persvasa d’avair fatg in pass enavant. Per quai dat ella lura era 8 da 10 puncts a l'onn 2017. Pia insanua tranter bun e stupent.

