Per manaschis, organisaturs, uniuns sco er persunas privatas ha il Cussegl da la citad deliberà in pachet da mesiras. Las mesiras duain sur tut gidar a surmuntar stretgas finanzialas e sustegnair la liquiditad dals pertutgads. Ina gronda part da las mesiras ha il cussegl da citad decidì sur sasez.

Ina gronda part da las en tut otg mesiras da sustegn ha il cussegl da la citad decidì sur sasez. Ulteriuras mesiras e principalmain in fond dad 1 milliun francs per contribuziuns d'agid duai il cussegl communal decider a sia seduta dals 16 d'avrigl.

Finanzas gia pajadas a cultura na ston ins betg turnar

Meds finanzials che la citad ha gia pajà u empermess a cultura e sport per occurrenzas che na pon ussa betg vegnir realisadas, na ston talas uniuns, organisaturs ed interpresas betg pajar enavos per il temp tranter ils 28 da favrer fin ils 30 d'avrigl. Er summas che la citad n'ha anc betg pajà, vegnan tuttina dadas ora a quels pertutgads. Quatiers tutgan era incumbensas da pretaziun che la citad ha p. ex. cun uniuns da sport u scolas da musica. Premissa è che talas uniuns u organisaziuns sco era interpresas han er propi da quintar cun in donn entras il coronavirus.

Plinavant na ston quels organisaturs ed uniuns er betg pajar la taxa da permissiun. Quai èn tranter auter lubientschas da far ustarias or en il liber u er per pudair avrir pli ditg in local. Er per ils tschains per l'infrastructura da la citad (per exempel la halla da glatsch, las hallas da sport u spazi public) na vegnan betg u be per part tschentads a quint. Per cuvrir questas mesiras, ha il cussegl da citad uss en in emprim pass dà liber in credit posteriur per 100'000 francs.

Coronavirus: Tge far, tgi survegn agid, nua datti quel? 20 fegls d'infrumaziun da la citad da Cuira , il link avra en ina nova fanestra

Stop per admoniziuns

Perquai che bleras persunas singulas u interpresas pitschnas sco era uniuns survegnan tut tenor in problem acut, ha la citad decidì da dar ora in stop per admoniziuns per quints da l'administraziun da la citad e sias interpresas affiliadas. Quest stop vala fin ils 30 da zercladur. Plinavant duain dentant persunas che han avunda daners far il bain e betg nizzegiar ora la situaziun. I saja da sa depurtar a moda responsabla envers l'administraziun e la crisa da corona. Il cussegl da citad engrazia perquai er a divers locaturs che han gia relaschà a lur locataris ils tschains chasa ed èn sa mussads culants.

Nus essan partids dal maletg che persunas n'èn betg stadas preparadas per questa crisa. En il cas normal n'avessan quellas insumma betg gì problems, ma uss na san quellas betg pli co emplenir la frestgera.

Agid immediat da l'agid social per privats e famiglias

Persunas che vegnan en problems finanzials pervi da la crisa da corona duain plinavant pudair survegnir agid social e quai a moda nunbirocratica e svelta. Perquai vegn il process per pertutgads da la crisa da corona scursanì e simplifitgà. Cun quest agid na possia dentant betg vegnir segirada l'existenza. I valia da pudair dar daners en summas pli pitschnas (plirs 100 frs.), sco pajament anticipà. Questas summas duain dentant vegnir pajadas enavos a la citad.

E sche tut na gida nagut ...

Lura duessi tenor il cussegl da la citad er anc dar in fondo cun in milliun francs. Quai per gidar organisaziuns, uniuns e fatschentas pitschnas che na survegnan ni dal chantun ni da la Confederaziun avunda sustegn. Premissa è però ch'ins ha empruvà sur tut las autras vias da chattar agid. Sch'i va tenor il cussegl da la citad duai dar maximalmain 30'000 francs per dumonda. Decider davart quest fondo sto però anc il cussegl communal a chaschun da sia sesida dals 16 d'avrigl.