2,8 milliuns francs per differents projects en Grischun

Il Padrinadi svizzer per vischnancas da muntogna ha l'onn 2019 dà 2,8 milliuns francs per projects en Grischun. Quai ha ditg la manadra da fatschenta, Barbla Graf, sin dumonda dad RTR.

325'000 francs sajan vegnids investids en in nov reservuar a Seewis en il Partenz. La Val Stussavgia haja survegnì 200'000 francs per vias da transport e la vischnanca d'Alvra haja survegnì var 175'000 francs per vias da guaud.

En tut la Svizra ha il padrinadi dà l'onn 2019 18,5 milliuns francs per projects en regiuns da muntogna. Investids vegnan quels daners surtut en projects d'infrastructura, projects d'aua da baiver sco er en la scolaziun e furmaziun. L'onn 2019 haja il padrinadi examinà var 350 projects e prestà pli che 10'000 uras da lavur en uffizi d'onur.

Anna Giacometti en la suprastanza

Durant la radunanza annuala è Anna Giacometti, cussegliera naziunala dal Grischun, vegnida elegida en la suprastanza dal padrinadi da muntogna. Quai ensemen cun Corina Eichenberger-Walther, Mario Landolt e Walter Wittwer.