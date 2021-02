I fiss in novum – in parc da natira che va sur trais pajais

Previs è ch'il parc cumpigliass numnadamain tut las 10 vischnancas dal Partenz, il Montafun en Austria e l’entir Principadi da Liechtenstein. Tut en tut fiss quai ina surfatscha da 1’100 km2 che dumbra bunamain 77’000 abitants.

Populaziun decida

L’entschatta mars decida la populaziun dal Partenz, tge vischnancas che fan en l'avegnir part dal parc da natira Reticon. Lura va il parc en la fasa da preparaziun che dura 3 onns e pir lura decida la populaziun davart il parc sco tal.

Pro e contra

Sche ins planisescha in tal parc, lura datti natiralmain differentas opiniuns. Actualmain decidan las suprastanzas communalas dal Partenz, sche ellas vulan sustegnair l’idea dal parc u betg.

La suprastanza da Grüsch na sustegna per exempel betg l’idea d’in parc da natira Reticon. Els teman numnadamain ch'i vegniss a dar dapli prescripziuns ch'enfin qua. Auter vesa quai la suprastanza da Seewis. Quella è da l’avis, che in tal parc purtass ina plattafurma per augmentar la collavuraziun tranter las differentas vischnancas e regiuns.