Legenda: MAD, Lorenz A. Fischer

619'000 francs per «Parc-Ela-Trek»

Per la senda da viandar a lunga distanza, il «Parc-Ela-Trek», ha il chantun approvà in credit da 619'000 francs. Quai cun la cundiziun ch'er la Confederaziun concedia in credit da 774'000 francs per il project. Il trek duai manar en 18 etappas d'in di enturn il parc. Total custa il project 2,4 milliuns francs.

45'550 francs per «Lärchabodastall»

Legenda: Quest clavà è il «Lärchabodastall». MAD, Chanzlia chantunala

La Gandahus-Vereinigung survegn ina contribuziun da 45'550 francs per renovar il «Lärchabodastall» a Val S. Pieder. En connex cun questa contribuziun vegn il clavà mess sut protecziun da monuments chantunala – quel datescha enavos sin ils onns 1781/82.

Derschentada dals lais d'accumulaziun Breil e Pigniu

Legenda: Il lai d'accumulaziun da Breil. MAD, AXPO / Ovras electricas Frisal SA

Las Ovras electricas Frisal SA pon derschentar il lai d'accumulaziun a Breil. Dapi l'ultima derschentada l'onn sajan sa rimnads radund 80'000 meters cubic sediments. Cun derschentar duain radund 27'000 meters cubic vegnir allontanads.

Legenda: Il lai d'accumulaziun da Pigniu. MAD, AXPO / Ovras electricas Glion SA

Er a las Ovras electricas Glion SA ha la regenza lubì da derschentar il lai d'accumulaziun a Pigniu. En quel sajan s'accumulads dapi il 1992 radund 169'000 meters cubic sediments

Las derschentadas pon vegnir fatgas dals 15 da matg fin ils 30 settember 2021.