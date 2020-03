A Küblis e Schiers vulan privats gia pli daditg bajegiar parcs da mastregn. Uss less era la vischnanca da Schiers vender terren. Plinavant ha il chantun aquistà terren a Seewis-Pardisla per vender quel a l’industria d’export. Munta quai concurrenza entras il maun public?

Il chantun na concurrenzeschia betg ils privats, ils 16'000 meter quadrat a Seewis-Pardisla saja prevedids per firmas grondas d’export e betg per il mastergn local, di Marcus Caduff, schef dil departement d’economia.

Nus focussain sin ina tut autra clientella ch’ils parcs da mastergn

La Georg Fischer SA a Seewis haja expandì ils ultims onns – però betg en il Grischun. Il chantun haja contactà l’interpresa internaziunala e pudì eruir ch’ella fiss interessada vi d’ina expansiun en il Grischun. Perquai haja il chantun vulì segirar questa reserva da terren, di Marcus Caduff.

Il chantun na dastgia betg vender quest terren a mastergners. La lescha pretendia ch’il chantun dastgia metter a disposiziun terren mo ad interpresas che lavurian per l’export.

Il pretsch cumonda

Auter vesi ora tar ils 24'000 meters quadrat da la vischnanca da Schiers: Lezs èn prevedids per il mastergn. Ils 27 da mars voteschan la radunanza communala davart in credit da 2,1 milliuns francs per avrir questa zona.

I saja ina dumonda dal pretsch, respunda il president communal Ueli Thöny sin la dumonda schebain la vischnanca concurrenzeschia ils parcs da mastergn planisads a Schiers e Küblis. Sche lezs hajan fin uss betg anc chattà avunda interessents, sajan els forsa memia chars.

Promover plazzas da lavur

Plinavant possia la vischnanca cun la vendita da terren era decider tge manaschis che sa chaseschia a Schiers. Entant ch’ils privats guardian cun lur parcs da mastergn mo sin la rendita, resguardia la vischnanca cunzunt sch’ils manaschis stgaffeschian plazzas da lavur.

Nus vulain 1 plazza da lavur sin 100 meters quadrat

